– De siste årene har 700.000 ukrainske barn fått tilflukt hos oss, på flukt fra bombingen og artilleriangrepene i konfliktsonene i Ukraina, skriver Grigorij Karasin på Telegram.

Han leder utenrikskomiteen i føderasjonsrådet, overhuset i Russlands nasjonalforsamling.

Ukraina anklager Russland for å ha bortført 16.000 ukrainske barn siden invasjonen begynte i februar 2022.

Russland hevder derimot at de har «reddet» barna fra krigssoner og at de har prosedyrer på plass for å gjenforene dem med foreldrene sine.

Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag har utstedt en arrestordre på Russlands barneombud Maria Lvova-Belova og president Vladimir Putin, som de anklager for krigsforbrytelser på bakgrunn av anklagene om at Russland har bortført barn fra okkuperte områder i Ukraina.

