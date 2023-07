Minst en drept i israelsk angrep mot Jenin

Innbyggere i Jenin sier at et hus ble ødelagt av en rakett. Ifølge palestinske myndigheter ble også en person såret i angrepet tidlig mandag.

Israel melder at de gjennomfører en «omfattende kontraterrorisme-operasjon». Videre heter de at de har angrepet et felles operasjonssenter som ble brukt som kommandosentral for Jenin-brigadene, en samling av militante fra forskjellige grupper.

Israel sier at bygget ble brukt som et «avansert observasjons- og rekognoseringssenter» og at det ble oppbevart våpen og eksplosiver der. Bygget ligger i flyktningleiren i Jenin, skriver Haaretz.

Haaretz siterer palestinske rapporter på at det ble rettet luftangrep mot flere steder i flyktningleiren. Kilder i Jenin sier til avisa at israelske styrker har omringet flyktningleiren, og at det kan være flere døde enn det som er meldt av palestinske myndigheter.

I juni ble tre militante palestinere drept i et droneangrep mot en bil i Jenin, det første israelske droneangrepet der siden 2006. IDF har ikke presisert om mandagens angrep var med drone.

Israel har ofte aksjoner i Jenin, som ligger nord på Vestbredden, der palestinske militsgrupper, blant dem Hamas og Islamsk hellig krig, har krigere.

Noen dager før droneangrepet i juni, tok israelske styrker for første gang på over 20 år i bruk Apache-helikoptre i et angrep på Vestbredden. Det skjedde etter at israelske styrker på bakken møtte væpnet palestinsk motstand i Jenin.