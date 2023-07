De 25 nye flyene vil bringe det totale antallet F-35-kampfly i det israelske luftforsvaret til 75, opplyser forsvarsdepartementet søndag.

Innkjøpet av kampflyene skal finansieres av USAs militære hjelpepakke til Israel.

Israel var det første landet utenfor USA som anskaffet seg F-35-kampfly, og i mai 2018 sa sjef for luftforsvaret Amikam Norkin at Israel var det første landet i verden til å gjennomføre et angrep med kampflyet.