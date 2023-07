Kina med kritikk mot Frankrike etter at kinesiske turister ble skadd i opptøyer

Generalkonsulatets formelle klage ber om at Frankrike gjør mer for å sørge for sikkerheten til kinesiske borgere og deres eiendom, heter det i en uttalelse.

Den kinesiske turistbussen ble angrepet av demonstranter i Marseille torsdag. Et av bussens vinduer ble knust, noe som førte til mindre personskader. De kinesiske turistene har siden reist hjem fra Frankrike.

Kinesiske statsborgere i Frankrike bes om å være ekstra årvåkne og ta enkelte forholdsregler som følge av uroen i landet.

Det har vært voldsomme opptøyer over hele Frankrike den siste uka etter at en 17-åring ble skutt og drept av politiet i forbindelse med en politikontroll i Paris-forstaden Nanterre tirsdag.