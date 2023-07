Masseskyting i Baltimore i USA

Fungerende politimester i Baltimore Richard Worley bekreftet antallet døde og sårede under en pressekonferanse på åstedet søndag morgen.

Ni av de sårede er fraktet til sykehus, og tre av dem er i kritisk skadd, ifølge CNN. De andre som ble såret har selv klart å komme seg til sykehus.

Ifølge Worley skjedde masseskytingen på Gretna Avenue i Brooklyn Homes-området i sørlige Baltimore en halvtime over midnatt natt til søndag lokal tid.

Kvinne blant de drepte

– Da politiet kom til stedet fant vi flere personer som led av skuddskader, sier politimesteren.

En voksen kvinne ble funnet død på stedet. Den andre avdøde er også en voksen, ifølge politiet.

Vitner har fortalt kanalen FOX 45 Baltimore at hundrevis av mennesker var samlet i området for å feire en begivenhet kalt «Brooklyn Day».

Ifølge vitner og lokale medier skal det ha blitt avfyrt minst 20–30 skudd. Det har vært store politistyrker og andre nødetater på stedet i løpet av morgentimene.

Ingen pågrepet

Ingen er foreløpig pågrepet, men politiet jobber med å identifisere en gjerningsperson og fastslå et motiv for skytingen.

Worley sier masseskytingen fremhever behovet for å gjøre mer for å sørge for at ulovlige våpen ikke havner i feil hender.

– Vi stopper ikke før vi har funnet de feige gjerningspersonene som står bak dette, sier han.

Baltimore er den største byen i delstaten Maryland, og har rundt 576.000 innbyggere.