Rådgiver for Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, Oleg Ustenko, anklager derimot Shell for å ta imot blodpenger fra Russland ved å fortsette eksporten.

Shell offentliggjorde for over et år siden planer om å stanse handelen med Russland som følge av krigen i Ukraina. Likevel sto det britiske selskapet for en åttendedel av russisk gasseksport via skipsfarten i 2022, ifølge en analyse fra organisasjonen Global Witness, melder BBC.

Oljegiganten hevder dette skyldes «langsiktige kontraktmessige forpliktelser» og at det ikke er i strid med sanksjoner mot Russland.

– Det er et dilemma mellom det å legge press på den russiske regjeringen over dets grusomheter i Ukraina og å sikre stabile, sikre energiforsyninger, sier en talsperson for Shell til rikskringkasteren.