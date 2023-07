Kristersson tar en Nato-prat med Biden neste uke før toppmøtet

Møtet finner sted kort tid før Nato-toppmøtet i den litauiske hovedstaden Vilnius 11. og 12. juli.

Kristersson er ikke spesielt håpefull i forkant av møtet med Biden.

– Det er ikke mye å fortette å håpe og gjette på. Vi gjør det vi kan for at vi skal kunne bli medlemmer, sier han.

– Det er klart at USA, for mange av Nato-landene, kanskje er det mektigste av medlemslandene, legger han til.

Sverige gir ikke opp håpet om å bli Nato-medlem. For at det skal skje. må først Tyrkia og Ungarn godkjenne søknaden deres, noe de to landene ikke vil gjøre før de ser at Sverige oppfyller en rekke krav tyrkerne har stilt.

Dagen etter Nato-møtet med Biden skal Sveriges og Tyrkias utenriksministre møtes i Brussel.

– Da har vi enda en mulighet til å vise alt vi har gjort innenfor rammene av den avtalen vi har med Tyrkia, sier den svenske statsministeren.

– Jeg har en god følelse, men absolutt ingen garanti.