Kraftig økning i antall selvmord i Singapore

I 2022 tok 476 mennesker sitt eget liv i Singapore, sammenlignet med 378 året før, ifølge bystatens selvmordsstatistikk. Det er det høyeste registrerte tallet siden 2000.

Ifølge Samaritans of Singapore (SOS), som arbeider med selvmordsforebygging, gjenspeiler den dystre selvmordsstatistikken i bystaten en usynlig krise, hvor mennesker som sliter mentalt ikke klarer å be om hjelp.

– Å se at antallet selvmord i Singapore stiger såpass mye er dypt hjerteskjærende, sier psykiater og helsekonsulent Jared Ng.

– Det er avgjørende at vi er på vakt mot presserende problemer som fortsetter å ha en stor innvirkning på folks mentale helse, som sosial isolasjon og ensomhet, sier han.

Selvmord var den ledende dødsårsaken i Singapore for ungdommer i alderen 10 til 29 år i fjor for fjerde år på rad, ifølge SOS. Av alle dødsfall i aldersgruppen i 2022 skyldtes 33,6 prosent av dem selvmord.

I tillegg er det en kraftig økning i Singapores selvmordsstatistikk for eldre i aldersgruppen 70 til 79 år, hvor 48 personer tok sitt eget liv i fjor. Det er en økning på 60 prosent fra 2021, ifølge SOS.

Globalt er selvmord den fjerde største dødsårsaken blant unge i alderen 15 til 29 år, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Totalt dør over 700.000 mennesker i verden av selvmord hvert år, ifølge WHO.