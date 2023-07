Kuleba: – Ukrainsk Nato-medlemskap er veien til fred i Europa

I et felles intervju med Politico, Bild og Die Welt sier Kuleba at han ikke tror Nato-medlemskap vil føre til en ny eller større krig med Russland. Han mener Russland ikke vil våge å angripe Ukraina dersom landet er en del av forsvarsalliansen og sier derfor at medlemskap er en vei til fred.

Nato-medlemskap vil også gi Ukraina en sentral plass som forsvarer av alliansens østre flanke.

– Det er en byrde vi er villig til å bære på våre skuldre, sier Kuleba.

Utenriksministeren sier samtidig at landet ikke forventer å kunne slippe inn i alliansen mens krigen fortsatt pågår.

– Men etter krigen vil det være suicidalt for Europa å ikke akseptere Ukraina som Nato-medlem, ser han og legger til at det er den eneste måten å stenge døren for russisk aggresjon mot Europa.

I forkant av Natos toppmøte i Vilnius om halvannen uke advarer han Tyskland mot å stille seg i vein for ukrainsk medlemskap.

– Ikke gjenta feilen statsminister Angela Merkel gjorde i Bucuresti i 2008 da hun strittet imot progresjon i retning medlemskap for Ukraina.

Den gangen hadde flere Nato-land lokket Ukraina med medlemskap, men fikk kalde føtter av frykt for å provosere Russland. Kuleba mener beslutningen den gangen åpnet for Russlands invasjon av Georgia og den ulovlige annekteringen av krim.