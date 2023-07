Lukasjenko sier russiske atomvåpen i Belarus ikke vil bli brukt

Aleksandr Lukasjenko er Vladimir Putins nærmeste allierte, og begge har bekreftet at Russland har flyttet noen taktiske atomvåpen til nabolandet. Resten av våpnene som skal overført til Belarus, kommer i løpet av året.

I en tale på nasjonaldagen fredag sa Lukasjenko at utplasseringen av atomvåpnene er hans klareste initiativ.

– Vi er blitt mer og mer overbevist om at våpnene må plasseres her, i Belarus, et pålitelig sted. Jeg er sikker på at vi aldri vil bli nødt til å bruke dem mens de er her. Og ingen fiende vil sette sin fot på vår jord, sa Lukasjenko i talen, som ble kringkastet på nettet av det statlige nyhetsbyrået Belta.

Lukasjenko har i likhet med Putin anklaget Vesten for å forsøke å ødelegge landet hans, og han sier utplasseringen av atomvåpen er nødvendig for avskrekke eventuelle angripere.