Twitter krever pålogging for å se meldinger

Hittil har hvem som helst – enten de har en bruker eller ikke – kunnet lese meldinger som deles åpent på Twitter. Twitter-eier Elon Musk kaller kravet om registrering et «midlertidig nødtiltak».

– Vi ble loppet for så mye data at det gjorde tjenesten dårligere for brukerne, skriver Musk på Twitter.

Han sier over hundre bedrifter og organisasjoner driver aggressiv innsamling av data fra Twitter.

Musk har tidligere vært misfornøyd med at firmaer som utvikler kunstig intelligens, bruker Twitter-data til å trene opp språkmodellene sine.

– Vi vil absolutt ta rettslige skritt mot dem som har stjålet våre data, og vi ser fram til å møte dem i retten om to-tre år, sa Musk den gangen.