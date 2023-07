Fransk politi oppbemanner og setter inn pansrede kjøretøy for å takle opptøyer

Det har vært uro i landet etter at en tenåring ble skutt og drept av politiet tirsdag.

Fredag kveld ble politiet satt inn for å tømme Place de la Concorde nederst på paradegaten Champs-Élysées for demonstranter som hadde att seg ned for å protestere mot politivold

Borne sier det blir sendt ut ytterligere styrker og kjøretøy som tilhører politiet, og at store arrangementer som binder opp personale og potensielt kan utgjøre en risiko for ro og orden, blir avlyst.

Politiets tilstedeværelse på gatene styrkes til 45.000 fredag kveld, opplyser innenriksminister Gérald Darmanin tidlig fredag kveld. Det er 5000 flere enn på torsdag.

I tillegg stoppes all offentlig transport med buss og trikk fra klokka 21 fredag, melder innenriksdepartementet. Det er uro og sammenstøt rundt om i Frankrike etter at en politimann skjøt og drepte en 17-åring. Politimannen er pågrepet og siktet for drap.

Også salg av fyrverkeri blir stanset, og regjeringen sier den vurderer alle muligheter for å få ro og orden. Regjeringen har hatt to krisemøter siden opptøyene startet, og president Emmanuel Macron lovet fredag å utplassere mer politi i gatene.