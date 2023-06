FN avvikler sitt fredsbevarende oppdrag i Mali

Styrkens oppdrag, kjent som Minusma, har pågått i ti år. Avviklingen skjer etter flere år med spenning og motstand fra lokale myndigheter som har skapt trøbbel for Minusmas innsats både på bakken og i lufta etter at Mali begynte å samarbeide med den russiske Wagner-gruppen.

Sikkerhetsrådet vedtok et fransk utkast som tok til orde for at oppdraget starter uttrekking og avvikling lørdag. Målet er at prosessen skal være ferdig før året er omme.

Norge har deltatt i Minusma siden 2013 og hadde i juni seks offiserer i styrkens hovedkvarter i hovedstaden Bamako.