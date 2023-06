Ukrainerne sier ingenting om hvorfor russerne reduserer sin tilstedeværelse, og informasjonen kunne ikke bekreftes av uavhengige kilder. Russland har heller ikke kommentert påstanden.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina.

Russland okkuperte Zaporizjzja-kraftverket, som er Europas største kjernekraftverk, tidlig i krigen. Frykten for at det kan skje en større atomkatastrofe har vært til stede hele veien, og landene har anklaget hverandre for både artilleriangrep, sabotasje og andre trusler.

Alt sivilt personale som har undertegnet kontrakter med russiske Rosatom, har blitt bedt om å forlate kraftverket og dra i retning Krim-halvøya, ifølge ukrainerne. Samtidig er det færre militære patruljer i området.

Video: Ukraina forbereder seg på kjernekraftverk-ulykke

Det norske Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) sier at det fortsatt ikke er noen umiddelbar fare for en uønsket atomhendelse ved Zaporizjzja.

– Kjøledammen til anlegget er intakt, og det er ikke indikasjoner på at vannstanden der synker, sier direktør Per Strand.

Han understreker at situasjonen ved anlegget fortsatt er alvorlig.

– Det er gjentakende problemer med strømforsyningen og begrensede muligheter for vedlikehold og reparasjoner. Bruddet i Kakhovka-demningen øker risikoen for tap av kjøling ved anlegget på sikt, sier Strand.