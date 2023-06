Tre personer tiltalt for å ha bortført ukrainske barn fra Kherson

Det to ukrainerne er mistenkt for å ha bistått i bortføringen. Dette er de første mistenkte som blir tiltalt i saken. Ukraina mener at over 19.000 barn ulovlig har blitt sendt til Russland eller russisk-kontrollerte områder.

– 48 barn er med tvang sendt vekk fra et barnehjem i Kherson. Vi vet ikke hvor disse barna er, under hvilke forhold de holdes i, eller hva deres skjebne er, sier Julija Usenko ved Statsadvokatens kontor i Ukraina.

Barna kan ha blitt ulovlig adoptert av russiske borgere eller tatt med til institusjoner i Russland, sier hun.

Den internasjonale straffedomstolen (ICC) har utstedt arrestordre på Russlands president Vladimir Putin og landets barneombud Maria Lvova-Belova som følge av anklagene om at Russland har bortført barn fra okkuperte områder i Ukraina.

Russland nekter for anklagene.