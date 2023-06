Det skriver blant andre Svenska Yle.

Junnila overlevde et mistillitsforslag i den finske Riksdagen onsdag. Imidlertid har hans tilstedeværelse skapt gnisninger i regjeringskoalisjonen, som i tillegg til tre høyrepartier også inneholder liberale Svenska folkpartiet.

Under et valgkamparrangement i mars ble Junnila observert av Yle mens han gratulerte en partifelle med å få kandidatnummer 88. Nummeret er et kjent nynazistisk symbol brukt i stedet for «Heil Hitler»-hilsenen som refererer til Nazi-Tysklands leder Adolf Hitler.

– Først av alt, gratulerer med det utmerkede kandidatnummeret. Jeg vet at det er et vinnerkort. Det er klart at «88» refererer til to H-bokstaver som vi ikke vil si mer om, sa Junnila.

41-åringen har siden beklaget hendelsen og kalt uttalelsen en dårlig spøk. Han har også gått ut og fordømt holocaust og antisemittisme. Statsminister Petteri Orpo uttalte onsdag at han har gitt næringsministeren en «kraftig advarsel».

Junnila har lenge vært en omstridt figur i Finland. I 2019 holdt han en tale på et arrangement organisert av en finsk høyreekstreme gruppe for å minnes ofrene for et knivangrep i 2017 av en marokkansk asylsøker.