Ifølge CNN har de fått tilgang til dokumenter som viser at Surovikin hadde både ansattnummer og VIP-status i selskapet, sammen med minst 30 andre topper i det russiske forsvaret og etterretningstjenester. Det er uklart om medlemskapet har ført med seg noen praktiske fordeler.

Surovikin er ikke sett i offentligheten siden forrige lørdag, da han bønnfalt Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjin om å legge ned våpnene og avslutte opprøret sitt. Rykter har gått om at han er pågrepet av russiske myndigheter.

Det var under borgerkrigen i Syria at Surovikin fikk sitt lite flatterende kallenavn. Som sjef for det russiske luftvåpenets styrker i landet ble han kjent for nådeløs bombing av byer i Syria.