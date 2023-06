Wagner-basen ligger ved Al-Kharruba-flybasen, som ligger omtrent 150 kilometer sørvest for Benghazi. En tjenestemann i militæret opplyser til AFP at det er ukjent hvem som står bak angrepet.

– Basen som ble truffet, huser flere Wagner-medlemmer. Det er ikke meldt om at noen er drept, opplyser tjenestemannen.

Libya har i over et tiår blitt revet i filler av en borgerkrig som startet med at landets mangeårige leder Muammar al-Gaddafi ble veltet i 2011. Den nordafrikanske nasjonen er i dag splittet mellom en nominell regjering i vest og en militærjunta ledet av Khalifa Haftar i øst.

Wagner-gruppen har i lengre tid vært hyret for å hjelpe Haftar med å sementere makten i landet. Leiesoldatgruppen er fortsatt aktiv i Libya, selv om flere har dratt til Mali og Ukraina for å krige.