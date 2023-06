Mexico kan få sin første kvinnelige president

– Mexico skrives ikke lenger med en M for mannlighet.

– M-en står nå for mor, for mujer («kvinne» på spansk).

Det ropte Sheinbaum til tusenvis av publikummere da hun samme dag som hun sa opp jobben sin, kunngjorde at hun vil bli Mexicos neste – og første kvinnelige – president.

I mai sa Sheinbaum opp jobben sin som regjeringssjef i president Andrés Manuel López Obradors regjering, for å delta i kampen om å bli hans arvtaker.

Rake motsetning

Til tross for at Sheinbaum og López Obrador er enige om det meste innen politikk, fremstår de to helt forskjellige.

Han er sønn av en butikkeier fra landsbygda sør i Mexico, mens hun er en globalt anerkjent forsker fra hovedstaden.

Han er folkelig, oser karisma og er i sitt ess når han er ute blant folk og mingler. Hennes fremtoning er derimot mer reservert, og hun kan fremstå arrogant.

Men når det kommer til politikken er det vanskelig å se forskjell på Andrés Manuel López Obrador (69) og Claudia Sheinbaum (61). Deres samarbeid gjennom årene har dessuten posisjonert henne som den naturlige arvtakeren etter Amlo, som presidenten kalles.

I så fall blir 61-åringen den første kvinnen i jobben, et poeng hun bruker for å styrke kandidaturet sitt.

– Hermer etter Amlo

Sheinbaums likheter til ekssjefen López Obrador, som den venstreorienterte politikken og måten å tale på, har ført til at kritikere stiller spørsmål ved om hun i det hele tatt har sin egen identitet.

– Claudia kritiseres ikke for å være en kvinne, men heller for å etterligne en mann, og for å endre sine synspunkter for å tilfredsstille Amlo, skriver politikkprofessor Denise Dresser på Twitter.

Dresser jobber ved Instituto Tecnológico Autónomo de México og er en krass kritiker av president López Obrador.

– Hun kunne fått Gandhi til å sovne, skrev kommentator Juan Ignacio Zavala i avisen El Financiero.

Kjent hverandre lenge

Sheinbaum og López Obrador møttes første gang på 1990-tallet gjennom en felles venn. Da var hun i gang med sin doktorgrad i energiteknikk.

Da han i år 2000 ble valgt til ordfører i Mexico by, ansatte han Sheinbaum som hovedstadens miljøminister.

Noen år senere tok Sheinbaum over ordførerjobben, og López Obrador gikk videre til å bli president.

På venstresiden i politikken

Sheinbaum har lagt seg på lik linje som sin mentor og stiller seg bak López Obradors korstog mot korrupsjon og nyliberalisme – teorien om frie markeder og begrenset offentlig styring.

– Jeg er venstreorientert. Høyresiden og de andre tror at markedet skal løse alle problemer, og at staten ikke har noe ansvar, sa hun i et intervju med The Times.

– Vi mener staten har et ansvar for å tilby utdanning, helsetjenester, boliger og legge til rette for bedre livsvilkår.

Mer opptatt av klima

Sheinbaum er også en uttalt tilhenger av fornybar energi – i motsetning til Amlo, som har brukt milliarder av dollar på å bygge opp Mexicos statseide oljeselskap.

De hadde også svært ulik holdning til koronapandemien. Der López Obrador tok relativt lett på viruset som førte til nedstengninger over hele verden, var Sheinbaum opptatt av å bruke maske og sørge for at folk holdt seg hjemme under pandemien.

Til tross for ulikhetene har Amlo likevel verdsatt regjeringssjefen sin.

Valg i juni 2024

I Mexico sitter presidentene i en periode på seks år før de enten byttes ut eller gjenvelges. López Obrador har varslet at partiet hans Morena skal ha en rekke interne avstemninger før de beslutter hvem som blir arvtakeren hans.

Valget er i juni neste år. I dag har presidenten en oppslutning på 60 prosent, mens opppisjonen er mer fragmentert. Derfor mener mange analytikere at Morenas primærvalg egentlig er det reelle valget for hvem som blir Mexicos neste president.

President López Obrador er ventet å få det siste ordet i saken når partiet 6. september skal kunngjøre hvem som blir deres presidentkandidat.

Lojalitetsprinsipp

Til tross for at Sheinbaum og Amlo deler en rekke politiske syn, er ikke analytikerne helt sikre på at han vil utnevne henne til sin arvtaker.

– Dette er hans politiske parti, og han vil ta valget sitt basert på lojalitet, sier Tony Payan, som leder Mexico-senteret ved Rice universitet i Texas.

En av Sheinbaums største utfordrere er Marcelo Ebrard, som også har vært ordfører i Mexico by og var utenriksminister i Amlos regjering. Ett av hans slagord er «Tettest på Amlo».

Alle utfordrerne har særlig én ting til felles – deres nære forhold til «fenomenet López Obrador».