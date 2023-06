BBC: Wagner rekrutterer soldater som normalt

Den britiske kringkasteren har med et russisk telefonnummer kontaktet mer enn et dusin av Wagner-gruppens rekrutteringssentre, der de oppga å kontakte Wagner på vegne av en bror.

På dette viset har de fått opplysninger om at rekrutteringen av leiesoldater fortsetter som vanlig.

Flere personer BBC snakket med, understreket at nye soldater tegner kontrakt med Wagner-gruppen og ikke Russlands ordinære militærstyrke.

En sentral årsak til det væpnede opprøret forrige helg, var at militærledelsen i Moskva besluttet at Wagner-gruppen skulle underlegges det russiske forsvarsdepartementet og at leiesoldatene skulle tegne kontrakt med landets ordinære militærstyrke.