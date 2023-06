Armenia og Aserbajdsjan holdt samtaler i USA

USA forsøker seg denne uken på mekling og startet tirsdag en seanse med samtaler i Washington. Der var utenriksministrene fra de to landene på plass sammen med USAs utenriksminister Antony Blinken.

Blinkens utspill kom etter at samtalene ble rundet av torsdag.

Den armenske eksklaven i Aserbajdsjan, Nagorno-Karabakh, som selv kaller seg Artsakh, har vært gjenstand for en mange tiår lang konflikt mellom de to kaukasiske naboene. Konflikten brøt ut i full krig for tre år siden.

Tradisjonelt er det Russland som har meklet mellom de to tidligere sovjetstatene, men Russland er for tiden opptatt på annet hold. USA og EU har derfor trappet opp sine forsøk på mekling.

Det har vært positive signaler fra samtaler og forhandlinger mellom partene den siste tiden.