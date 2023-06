Politiet etterforsker nytt seksuelt overgrep på Kampen i Oslo

Politiet jobber nå med å finne ut om det er en sammenheng mellom hendelsene, skriver VG.

En kvinne i 30-årene har anmeldt en seksuell handling uten samtykke, bekrefter Ann-Kristin Grosberghaugen. Hun er leder for etterforskningsseksjon seksuallovbrudd i Oslo politidistrikt.

Saken etterforskes som et seksuelt overgrep og fant sted utendørs på Kampen i Oslo onsdag. Ifølge beskrivelsen av gjerningspersonen dreier det seg om en mann i slutten av 20-årene.

Startet etterforskning av tre saker

I midten av juni startet politiet etterforskning av overfall mot tre kvinner på Grønland, Tøyen eller Kampen i Oslo. To av disse etterforskes som voldtektsforsøk, og den tredje som seksuell handling uten samtykke.

Ingen er siktet i disse tre sakene.

De fornærmede er kvinner i 20- og tidlig i 30-årene, og i alle sakene ble gjerningspersonen beskrevet som en mørkhudet mann mellom 20 og 40 år.

Det er for tidlig å si om det er snakk om samme gjerningsperson her og i hendelsen fra onsdag, ifølge krimleder Mona Nordby i Oslo politidistrikt.

Undersøker sammenheng

16. juni ble en mann i 20-årene pågrepet og siktet for to tilfeller av seksuelt krenkende atferd og et tilfelle av seksuell handling. Hendelsene skjedde på Grønland, i Gamlebyen og ved Linderud.

Politiet undersøker om det er en sammenheng mellom alle hendelsene. Totalt dreier det seg om sju saker. Den pågrepne mannen er siktet for tre av disse.

Hendelsen på Kampen denne uka skjedde mens den pågrepne mannen var i varetekt, forteller Grosberghaugen.