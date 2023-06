Berg-og-dalbanen i Sverige ble inspisert kun noen timer før dødsulykken

– Det er ingenting som tyder på at ulykken skyldes manglende nøyaktighet eller at kontrollen ikke ble gjennomført, sier administrerende direktør Jan Eriksson i fornøyelsesparken Gröna Lund torsdag.

Sveriges statlige havarikommisjon har i sine undersøkelser på ulykkesstedet fastslått at to av hjulsettene på Jetlines frontvogn, eller boggiene, av ukjente årsaker løsnet fra festene sine og dermed sporet av søndag.

Alle attraksjoner i Gröna Lund gjennomgår en daglig inspeksjon før åpning for å sikre at alt fungerer som det skal, også Jetline. Et av kravene er at parkmekanikere sjekker attraksjonens boggier.

Én person omkom i ulykken og ni ble sendt til sykehus. Tre av dem er alvorlig skadd. Ifølge politiet og øyenvitner sporet en vogn av, og flere som satt i den, ble kastet ut.