Det sier Netanyahu i et intervju med amerikanske Wall Street Journal.

– Den (klausulen) er ute, sier han.

Han avviste også at han vil tillate nasjonalforsamlingen Knesset å overstyre Høyesterett med et bredere flertall, altså mer enn 61 av 120 representanter.

Det har vært store demonstrasjoner mot rettsreformen i Israel siden Netanyahus høyrenasjonalistiske regjering tiltrådte i slutten av 2022. Mange israelere frykter at reformen vil være et hardt slag mot israeleres friheter og borgerrettigheter, og gi regjeringen for mye makt. Demonstrasjonene førte til at reformen ble satt på pause i mars.

Også USA har vært sterkt kritiske til rettsreformen, og tidligere i juni sa visepresident Kamala Harris at «Det israelske demokratiet er avhengig av uavhengige domstoler.»

I tillegg lover Netanyahu å endre på et punkt som ville gitt regjeringen mer makt til å utnevne dommere.