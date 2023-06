FN advarer mot humanitær krise i Nigeria

I delstatene Borno, Adamawa og Yobe er 4,3 millioner mennesker berørt av alvorlig hungersnød, sier FNs Nigeria-koordinator Matthias Schmale.

Antall barn under 5 år som står i fare for akutt, livstruende hungersnød, er oppe i 700.000, forteller han. Det er dobbelt så mange som i fjor og fire ganger så mange som året før.

– Jeg har vært i disse delstatene flere ganger. Jeg har sett mødre som kjemper for sine underernærte barns liv i hjelpesentre. De av oss som er foreldre, kan bare forestille seg hvordan det er å ikke kunne sikre at barnet ditt får nok mat, sier Schmale.

Han sier den katastrofale situasjonen er et resultat av over et tiår med dårlig sikkerhet, knyttet til væpnede opprørsgrupper. Dette hindrer folk i å drive jordbruk og skaffe seg en inntekt, sier FN-koordinatoren. Han sier klimaendringer og ekstremvær bidrar til kraftig økning i prisene på mat, brensel og gjødsel, noe som forsterker krisen.

I fjor opplevde Nigeria de verste oversvømmelsene på ti år. Over 4,4 millioner mennesker ble berørt.

Schmale sier regionen trenger humanitær bistand verdt 1,3 milliarder dollar, men så langt er bare en firedel av finansieringen på plass.