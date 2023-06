Fed: USAs største banker godt rustet i tilfelle resesjon

Etter finanskrisen i 2008 har The Federal Reserve – The Fed – årlig testet bankenes evne til å takle en økonomisk nedtur. Til tross for bankkrisen som nylig førte til at tre banker gikk over ende, fikk altså alle de største bankene «bestått» i testen.

I onsdagens rapport fra sentralbanken står det riktignok at ikke alle klarte prøven med like god margin og at det er noen relative svakhetstegn i noen av de mellomstore bankene. Det kan få investorer og beslutningstakere til å heve øyenbrynene.

Stresstesten varierer fra år til år, men ser i hovedsak på hvor mye bransjen vil tape dersom arbeidsledigheten skyter i været og det kommer en kraftig økonomisk oppbremsing. I årets test la The Fed til grunn et hypotetisk scenario med der en kraftig nedtur i verdensøkonomien førte til at verdien på næringseiendommer falt med 40 prosent, mens boligprisene gikk ned nesten like mye. Ledigheten i det verste eksempelet gikk opp til 10 prosent.

The Fed testet færre banker i år enn i fjor, etter at det i 2019 ble bestemt at noen banke kun trenger å testes annethvert år.