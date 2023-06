Zelenskyj: Person pågrepet etter angrep i Kramatorsk

Minst elleve personer ble drept, blant dem tre tenåringer, to av dem 14 år gamle tvillingsøstre. Ytterligere 61 ble såret, ifølge ukrainske myndigheter.

– I dag har sikkerhetstjenestene og politiets spesialstyrke pågrepet personen som koordinerte dette terrorangrepet, sier Zelenskyj.

En pizzarestaurant som var et populært møtested for journalister, ble ødelagt i angrepet. Også 65 boliger, fem skoler, to barnehager, et kjøpesenter og flere andre bygninger fikk skader, ifølge guvernør Pavlo Kyrylenko.

Ukrainas sikkerhetstjeneste sier at den pågrepne mannen er ansatt i et gasstransportselskap, og at han mistenkes for å ha filmet restauranten og gitt Russland informasjon om at den var populær.

Myndighetene opplyste først at angrepet ble gjennomført med russiske S-300-raketter, men senere het det at det var kortdistanseraketter av typen Iskander som ble tatt i bruk.

Kramatorsk har om lag 160.000 innbyggere og ligger ved frontlinjen i Donetsk. Byen, som huser det ukrainske forsvarets regionale hovedkvarter, har ofte vært utsatt for russiske angrep.

Se video: Rakettangrep: Travel restaurant-gate truffet i Kramatorsk