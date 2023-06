Olaf Scholz: Vladimir Putin er svekket av Wagner-opprøret

– Jeg tror han er svekket, sier Scholz i et intervju med den tyske kringkasteren ARD.

– De udemokratiske maktstrukturene slår sprekker. Han sitter ikke så trygt som han alltid hevder, sier han om den russiske presidenten.

På spørsmål om hvordan det feilslåtte opprøret påvirker Ukraina-krigen, påpeker Scholz at det er en forutsetning for vellykkede fredsforhandlinger at Russland godtar å trekke styrkene ut av Ukraina.

– Hvorvidt dette har blitt lettere eller vanskeligere etter helgens hendelser, er ikke helt klart, sier Scholz.

Se video: Her går Russland til angrep mot sine egne

Han ble også spurt om han på noe tidspunkt mens nyhetene om opprøret tikket inn, håpet at Wagner-gruppa ville styrte Putin.

Scholz svarte at det ikke ville gitt mening, fordi det ikke er sikkert at potensielle etterfølgere ville vært noe bedre.

– Wagner-styrkene er en militærenhet som opptrer svært aggressivt i hele verden, også veldig konkret i Russlands krig mot Ukraina, la Scholz til.