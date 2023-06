Dersom lekkasjen ikke hadde skjedd, ville Wagner-gruppens leder Jevgenij Prigozjin hatt en mye større sjanse for å lykkes, opplyser vestlige etterretningskilder til avisen.

Prigozjin ønsket å ta forsvarsminister Sergej Sjojgu og forsvarssjef Valerij Gerasimov til fange, men den russiske sikkerhetstjenesten FSB fikk informasjon om planene et par dager før det skulle finne sted, sier flere kilder til Wall Street Journal.

Det gjorde at Wagner-sjefen måtte ty til en improvisert alternativ plan og handle tidligere enn planlagt. At planene ble lekket, kan være en av årsakene til at opprøret ble relativt kortvarig, skriver avisen.

Ifølge WSJ trodde Prigozjin at flere i det russiske militæret ville slutte seg til opprøret og vende seg mot sine overordnede. Tirsdag skrev New York Times at den russisk generalen Sergej Surovikin muligens kjente til Prigozjins planer og også bisto i planleggingen.

Etterretningstjenester i vestlige land skal tidlig ha fått vite om Wagner-sjefens opprørsplaner ved å analysere kommunikasjon og satellittbilder. Dersom Belarus' president Aleksandr Lukasjenko ikke hadde tilbudt seg å mekle, ville opprøret sannsynligvis ha endt med væpnet kamp i Moskva, sier etterretningskilder til WSJ.

Flere tusen Wagner-soldater inntok lørdag byen Rostov og marsjerte gjennom Russland til de ble stanset 200 kilometer fra hovedstaden. Opprøret ble avblåst med en avtale om at Prigozjin fikk flytte til Belarus.