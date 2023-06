Bayern München avslutter samarbeidet med Qatar Airways

Fansen har gjentatte ganger opponert mot samarbeidsavtalen av flere årsaker, hovedsakelig på grunn av menneskerettighetssituasjonen for flere grupper i Qatar.

Samarbeidet opphører på grunn av «gjensidig enighet» 30. juni.

– FC Bayern München og Qatar Airways har samarbeidet med suksess siden 2018. I løpet av denne perioden har FC Bayern vunnet Champions League, og Qatar Airways er blitt tildelt tittelen «verdens beste flyselskap». Begge parter har hatt en felles forståelse for kvalitet, og begge parter har samlet mennesker», står det i en felles uttalelse på klubbens hjemmeside.

Tyske klubber er medlemsstyrte, og i 2021 ble det et kaotisk møte da en av supporterne krevde at det ble stemt over avtalen med flyselskapet. Dette ble stemt ned av styret, og siden har kritikken mot styret vedvart.