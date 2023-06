Hver sjuende brite sultet på grunn av pengemangel i fjor

I en rapport som offentliggjøres onsdag, sier Trussel Trust at 11,3 millioner briter opplevde å ikke kunne brødfø seg. Det er dobbelt så mange mennesker som det bor i Skottland.

Organisasjonen sier problemet skyldes et sviktende velferdssystem kombinert med en levekostnadskrise, som ikke viser tegn til å bli lettere. I over ett år har britene levd med høy prisvekst og nedgang i reallønnen og kjøpekraften for de fleste arbeidere.

Myndighetene anslår at befolkningen er inne i en periode med et press på levestandarden som man ikke har sett maken til siden man begynte å føre sammenlignbar statistikk på 1950-tallet.

Trussel Trust har et nettverk av 1300 utdelingssteder for mathjelp i Storbritannia. I de tolv månedene fram til mars i år leverte de ut 3 millioner pakker med mathjelp. Det er en ny rekord for stiftelsen, en økning på 37 prosent fra året før og mer enn en dobling sammenlignet med situasjonen for fem år siden.

– Den stadige økningen viser at det er svakheter i sosialhjelpen som tvinger fram et behov for mathjelp, ikke bare pandemien eller levekostnadskrisen, sier Trussel Trust.

De sier 7 prosent av befolkningen har fått mathjelp, men at 71 prosent av dem som har opplevd sult, ikke har mottatt slik hjelp ennå.