Domstol forkaster krav mot Ivanka Trump – opprettholder sak mot faren

New Yorks riksadvokat har anlagt sivilsak mot den tidligere presidenten og selskapet hans for bedrageri for å ha løyet om verdiene i selskapet i årene 2011 til 2021.

De mener Trump har blåst opp verdien formuen sin, inkludert eiendommen Mar-a-Lago i Florida og en luksusleilighet på Manhattan. Dette skal han ha gjort for å få bedre låne- og forsikringsvilkår.

Delstaten krever minst 250 millioner dollar – rundt 2,7 milliarder kriner – i erstatning fra Donald Trump og sønnene Donald jr. og Eric, samt fra firmaet Trump Organization og andre parter. De vil også nekte Trump og sønnene å drive forretning i New York.

Ankedomstolen på Manhattan har sagt at delstaten har lov til å gå til sak, men sier søksmålet ikke kan omfatte forhold fra før 13. juli 2014 eller etter 6. februar 2016, med litt ulike begrensninger for de ulike partene. Kravene mot Trumps datter Ivanka ble avvist fordi de ble meldt inn for sent og fordi hun ikke jobbet i firmaet i det aktuelle tidsrommet.