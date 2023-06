Han var glad når han dro hjemmefra, men han kom aldri tilbake.

Slik husker Ana Piedra den skjebnesvangre dagen da hennes ektemann, den 52-år gamle Uber-sjåføren Daniel Piedra Garcia, ble skutt og drept av passasjeren han hadde plukket opp.

Årsak: 48-år gamle Phoebe Copas trodde hun ble kidnappet til Mexico.

Det skriver The New York Times.

Hendelsen inngår i en lang rekke fatale skyteepisoder som har rystet USA.

Les også: Ralph Yarl (16) ringte på feil ringeklokke – ble skutt av 85-åring

Daniel Piedra Garcia skulle tjene ekstra penger etter en kneskade da han ble drept av en passasjer. Foto: GoFundme

Uber kommenterer

Uber har kommentert at de er «forferdet» over hendelsen, og sier de har vært i kontakt med familien og politiet.

Det er heller ikke første gangen Uber-sjåfører opplever overfall på jobben. Ifølge en Uber-rapport om USA ble totalt 19 sjåfører drept i 2019 og 2020, fem av dem som følge av overfall.

Skutt i hodet

For Garcia skulle det ende fatalt da han, etter kun tre uker i jobben, den 16. juni plukket opp Copas. Copas skulle bare til Speaking Rock Casino i byen El Paso på grensen til Mexico, og Garcia skulle bare kjøre én siste kunde før arbeidsdagen var slutt.

Men da de passerte et skilt til byen Juarez i Mexico ble Copas nervøs for hvor de var på vei, trakk frem revolveren sin og skjøt Garcia i hodet.

Dette kommer frem i rettsdokumenter og informasjon fra myndighetene, gjengitt av The New York Times.

I en uttalelse fra politiet i El Paso, gjengitt av samme avis, skal Copas først ha sendt et bilde av skadde Garcia til kjæresten før hun meldte ifra til politiet. Hun skal heller ikke ha kontaktet politiet før hun skjøt.

Se video: Brutalt overfall inne på politistasjonen (sterke bilder)



Kjørte «normal rute»

Samme politi-uttalelse konstaterer også at Garcia valgte en «normal rute å kjøre» til kasinoet, og at det var ingen umiddelbar nærhet til Mexico-grensen.

Etter at Piedra døde på sykehuset i forrige uke er siktelsen mot Copas nå utvidet til mord, og kausjonen er satt til 1,5 millioner dollar. The New York Times lykkes ikke å få noen kommentar fra Copas’ advokat, Matthew James Kozik.

I et intervju skal Garcias kone, Ana Piedra, ha forklart at ektemannen startet å kjøre Uber for å ha mulighet til å tjene litt ekstra penger i sittende stilling etter å ha skadet kneet sitt på jobb som diesel-mekaniker.

Nå sitter hun og Luis (16), nevøen de oppdro sammen, igjen i sorg.