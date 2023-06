Selskapet som eier bryggeriet, beklager å ha «forårsaket enormt mye trøbbel og bekymring» i forbindelse med lekkasjen.

– Vi tror at den lekkede kjølevesken har rent ned i avløp for regn, for så å farge havet rødt, uttaler selskapet Orion Breweries.

Bryggeriet ligger på øya Okinawa, som er kjent for sitt krystallklare vann. Området er populært for dykkere.

Kjølevesken er verken farlig for mennesker eller livet i havet, ifølge selskapet.