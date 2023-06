Soldater i det ukrainske luftforsvaret har inntatt mindre områder øst i landsbyen Krasnohorivka i nærheten av Donetsk i det østlige Ukraina, heter det i rapporten.

Den britiske etterretningen mener å vite at en rekke samtidige ukrainske angrep på tvers av Donbass-området har ført til at styrkene fra den såkalte Donetsk-republikken sammen med tsjetsjenske styrker er strukket for tynt utover til å gjøre effektiv motstand.

Det britiske forsvarsdepartementet har helt siden krigen startet, publisert daglige oppdateringer om krigens gang. Russland anklager britene for å drive en desinformasjonskampanje.