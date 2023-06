Prinsesse Leias kjole kan gå for over 20 millioner på auksjon

Kjolen ble brukt i avslutningsscenen der prinsesse Leia, spilt av Fisher, gir medaljer til Han Solo og Luke. Lenge var det trodd at kjolen var gått tapt – før den dukket opp på loftet til en av medarbeiderne i filmproduksjonen, ifølge nettstedet The Wrap.

I åtte måneder har kjolen blitt restaurert. Nå skal den legges under hammeren, hvor startprisen er over 5 millioner kroner. Den endelige salgsprisen er høyst usikker, men kan bli som høy som over 20 millioner.