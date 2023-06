Ifølge kanalen inneholder opptaket nye detaljer om samtalen som er et sentralt bevis i spesialetterforsker Jack Smiths tiltale.

I tiltalen heter det at Trump satte USAs nasjonale sikkerhet i fare ved å beholde gradert forsvarsinformasjon, hindre etterforskningen, skjule dokumenter, avgi falsk forklaring og dele sensitiv informasjon med personer uten sikkerhetsklarering.

Trump: «Strengt hemmelige»

Ifølge CNN virker det som Trump under opptaket indikerer at han besitter et Pentagon-dokument om planer for angrep mot Iran. Trump omtaler dokumentene som «strengt hemmelige» og later til å vise dem til andre i samme rom.

Dette står i kontrast til Trumps tidligere uttalelser til Fox News om at han ikke hadde noen dokumenter med seg.

Rettssak i august

Den føderale dokumentsaken mot USAs ekspresident Donald Trump starter trolig 14. august, går det fram av rettsdokumenter. Rettssaken vil foregå i Florida. Trump er tiltalt for å ha oppbevart hemmelige dokumenter i sin privatbolig. Av de 37 tiltalepunktene gjelder 31 brudd på USAs spionasjelov.

Flere av tiltalepunktene har en strafferamme på 20 års fengsel. Selv kaller Trump det hele for en heksejakt.

Razzia i fjor

Det var i august 2022 at FBI-agenter tok seg inn i Trumps bolig Mar-a-Lago i Florida og fant rundt 13.000 dokumenter lagret i kasser som sto stablet i boligens dusjrom, baderom, soverom, på et kontor og i et lagerrom.

Dokumenter fra Det hvite hus tilhører regjeringen og skal overlates til Nasjonalarkivet når presidentperioden er omme.

Rundt hundre av dokumentene som ble funnet, var gradert som topphemmelige og handlet blant annet om USAs og andre lands atomvåpen og militære kapasitet, samt hvilke områder der USA potensielt kan være sårbart.

Video: Donald Trump langet ut etter tiltalen