Havarikommisjonen har funnet avvik på ulykkesbanen i Gröna Lund

Havarikommisjonen var mandag i fornøyelsesparken for å få mer informasjon om ulykken.

– Vi har blant annet vært oppe på en plattform for å se skinnene ovenfra. Vi kunne følge vognens ferd og mener å ha funnet det første punktet hvor vi kunne se et avvik, sier kommisjonens leder John Ahlberk til SVT.

Det er fortsatt uklart hva som skjedde da frontdelen av berg-og-dal-banen Jetline sporet av søndag.

– De to hovedhjulene har løsnet av en eller annen grunn, sier Ahlberk.

Han forteller at den første vognen, lokomotivet, delvis har sporet av.

Den ene boggien er funnet på bakken like utenfor banen, den andre på et tak i et redskapsskur.

– Vi skal ta oss av boggiene senest i morgen, og senere denne uka henter vi også den avsporede vogna, sier kommisjonslederen.

De skal også foreta en materialanalyse og se på mulig materialtretthet, sveiseskjøter og andre metallkonstruksjoner.

– Det vil nok ta åtte til tolv måneder før vi kommer til bunns i dette, sier John Ahlberk.

Én person omkom i ulykken som skjedde søndag og ni ble sendt til sykehus. Tre av dem er alvorlig skadd. Ifølge politiet og øyenvitner sporet en vogn av, og flere som satt i den, ble kastet ut. Politiet etterforsker saken.