Sent mandag kveld holdt Putin en tale til det russiske folket. Der sier han også at de fleste i Wagner-gruppen er patrioter som ble ført bak lyset, og han takket dem som sørget for å unngå blodsutgytelse. Han gir gruppens soldater to valg.

– De kan slutte seg til den russiske hæren eller reise til Belarus, sa den russiske presidenten.

Putin sa han er takknemlig for Belarus' president Aleksandr Lukasjenkos bidrag for å løse situasjonen etter det kortlivede opprøret til Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin i helgen.

– Tidenes antiklimaks

Han sa også at russiske myndigheter traff «alle tiltak for å nøytraliserer faren», og at det væpnede opprøret uansett ville blitt slått ned.

– Enhver utpressing eller forvirring er dømt til å mislykkes, sa presidenten.

Karen-Anna Eggen, forsker ved Institutt for forsvarsstudier, virker overrasket over innholdet i talen.

– Hvis dette var hele talen, var det tidenes antiklimaks. Da den ble presentert, skulle den inneholde store annonseringer. Vi får se om det kommer noe mer, men mulig det pågår noe slags form for forhandlinger med Prigozjin fremdeles og at Putin ønsker å snakke direkte til Wagner-styrkene for å berolige og dra dem over på russisk, militær side, skriver Eggen til VG.

I talen trakk Putin fram motet til de russiske pilotene som ble drept i opprøret og kalte dem helter. Han takket det russiske folket for utholdenheten, solidariteten og patriotismen.

– Russerne sto samlet i fedrelandets skjebnetime. Samfunnet har tatt et tydelig standpunkt til støtte for grunnloven, sa Putin.

Nevnte ikke Prigozjin

Videre kalte han de som sto bak opprøret, for forrædere som forrådte sitt land, men han nevnte ikke Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin med navn.

Tidligere på kvelden ble det også meldt at Lukasjenko skulle tale samtidig som Putin, men det statlige russiske nyhetsbyrået sier mandag kveld at den belarusiske presidenten vil svare på spørsmål fra mediene tirsdag.