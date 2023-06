Prigozjin: Vi ønsket ikke å styrte regimet

– Målet med marsjen var å hindre at Wagner ble ødelagt, sier Prigozjin.

Han sier målet ikke var å styrte landets regjering, men å holde «dem som har gjort feil», ansvarlige. Ifølge leiesoldatlederen var det et mål å avsette forsvarsminister Sergej Sjojgu og andre militære ledere.

– Vi ga en oppvisning av hvordan 24. februar 2022 skulle sett ut, sier Prigozjin. Datoen han viser til, er dagen for Russlands invasjon og krigsutbruddet i Ukraina for nesten halvannet år siden.

Blant uttalelsene i lydklippet finner man også en påstand om at Wagner-gruppen stanset opprøret for å «unngå å søle russiske soldaters blod». Han sier også at selskapet finner det beklagelig at de måtte skyte mot russiske fly og helikoptre, men at de ble skutt på uten forvarsel.

– Marsjen vår viste alvorlige sikkerhetsproblemer, la Prigozjin til.

Fredag inntok Wagner-soldatene byen Rostov-na-Donu, og gjennom lørdagen marsjerte de stadig nærmere Moskva. Lørdag kveld ble man imidlertid enige om at Wagner-soldatene skulle stanse framrykningen.

Lydklippet ble lagt ut på det sosiale mediet Telegram mandag. Det er Prigozjins første uttalelse siden opprøret ble avsluttet lørdag.

I opptaket sier Wagner-sjefen ikke noe om hvor han befinner seg. I henhold til avtalen som ble inngått da opprøret bel avsluttet lørdag, skal han flytte til Belarus.

Se video: Wagner: Her er de 24 timene forklart