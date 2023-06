Uttalelsen kom i videoform, og det er ikke klart når eller hvor den ble spilt inn.

Putin holdt lørdag en tale til nasjonen for å fordømme Wagner-opprøret, men han har ikke kommet med noen offentlige uttalelser siden avslutningen av opprøret lørdag kveld.

Mandag ble også forsvarsminister Sergej Sjojgu sett på video for første gang siden opprøret. Videoen viser at han inspiserer soldater i Ukraina. Heller ikke denne videoen kan med sikkerhet dateres.

Undersøker om Vesten var innblandet

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier Russland undersøker om vestlige etterretningstjenester hadde noe med Wagner-opprøret i helgen å gjøre.

Samtidig sier Lavrov at USAs ambassadør i Moskva «har gitt signaler» om at landet ikke hadde noe med Wagner-opprøret å gjøre. Ambassadøren skal også ha uttalt at USA håpet Russlands atomvåpen var i trygge hender.

I tillegg skal ambassadøren ha uttrykt at Wagner-opprøret i helgen var et internt russisk anliggende.

– Russlands stabilitet har blitt utfordret

Russlands statsminister Mikhail Misjustin sier at det er viktig at Russland står samlet bak president Vladimir Putin.

– Russlands stabilitet har blitt utfordret den siste tiden, sa Misjustin i forbindelse med et regjeringsmøte mandag.

Han mener det er viktig med nasjonalt samhold mot det han mener er forsøk fra Vesten om å undergrave Russland.

– Det viktigste under disse forholdene er å sikre landets suverenitet og uavhengighet, samt folkets sikkerhet og velferd. Ut ifra dette blir samholdet i samfunnet særdeles viktig. Vi er nødt til å handle sammen, som ett lag, og beholde samholdet hos alle styrker, og samles rundt presidenten, sa han.

– Som presidenten har sagt, så er så godt som hele Vestens militære og økonomiske informasjonsmaskin vendt direkte mot oss, sa Misjustin.