Russisk diplomatokkupant forlater omstridt tomt i Australia

Mandag avviste nemlig den australske høyesteretten en anke fra Russland i saken, og konkluderte dermed at australske myndigheter hadde rett til å avslutte leieforholdet på tomta i Canberra.

Den omstridte tomta ligger kun 400 meter fra det australske parlamentet, og australsk etterretning har fryktet at Russland kan bruke den til å spionere på folkevalgte. Russland hadde tidligere fått tillatelse til å bygge sin nye ambassade på tomta, men 15. juni ble det vedtatt en lov som innebærer at leieforholdet opphører og byggeaktiviteten derfor må stanses. Russland hevder dette er en antirussisk handling.

En enslig russisk mann, iført solbriller og joggebukse, okkuperte deretter et skur på tomta. Politiet kunne ikke fjerne ham ettersom han var diplomat og dermed også er immun mot straffeforfølgelse.

Men kort tid etter at høyesterettsavgjørelsen falt forlot altså mannen stedet. Statsminister Anthony Albanese sier at han ønsker høyesteretts avgjørelse velkommen og legger til at regjeringen forventer at Russland handler i tråd med avgjørelsen.