Tidligere førstedame leder valget i Guatemala

Den tidligere førstedamen Torres fra venstresidepartiet UNE får knapt 14,9 prosent av stemmene. På andreplassen ligger Bernardo Arevalo fra et annet venstresideparti med 12,4 prosent, viser prognosene etter at over 75 prosent av stemmene er telt opp. Torres ventes å slite i en andre valgomgang ettersom hun er svært upopulær i hovedstaden Guatemala by.

Den lave oppslutningen for den mest populære kandidaten skyldes at det er hele 20 som stiller i presidentvalget – og mange som ikke vil ha noen av dem. Hele én av fire velgere i Guatemala valgte å levere en ugyldig eller blank stemmeseddel.

Bakgrunnen er misnøye med valgopplegget og avgjørelsen om å utestenge forretningsmannen Carlos Pineda som kandidat. Han oppfordret også sine støttespillere til å levere inn blanke stemmer. USA og EU har begge kritisert avgjørelsen om å utestenge Pineda og tre andre kandidater.