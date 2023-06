Hendelsene viser nok en gang at Putins krigføring i Ukraina er en stor strategisk feil, sier Stoltenberg. Han påpeker også at helgens hendelser i Russland er et internt russisk anliggende.

– Når Russland fortsetter angrepet, er det enda viktigere å fortsette vår støtte til Ukraina, sier Stoltenberg.

Han kom med uttalelsene på en pressekonferanse sammen med Litauens president Gitanas Nausėda mandag. Det er første gang Stoltenberg kommenterer den dramatiske helgen i Russland der Wagner-gruppen gjennomførte et væpnet opprør mot militærledelsen i Moskva.

Opprøret endte sent lørdag kveld, da det ble bekreftet at en avtale var inngått mellom Wagner-gruppen og myndighetene i Russland.

EUs utenrikssjef bekymret

Stoltenberg sier også at det ikke er noen indikasjoner på at Russland forbereder bruk av atomvåpen. Men stor ustabilitet i atombevæpnede Russland er likevel alvorlig, understreket EUs utenrikssjef Josep Borrell da han møtte pressen mandag før et møte med EUs utenriksministre.

Der understreket Borrell også at Wagner-gruppen er et «monster» som Vladimir Putin selv har skapt.

– Monsteret har nå vendt seg mot sin skaper, sa han om Wagner-gruppens væpnede opprør i helgen.

Han mener hendelsene blottlegger svakheter i Russlands lederskap. Det politiske systemet viser sin sårbarhet, og militærmakten slår sprekker, mener han.

Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock hevder Putin ødelegger sitt eget land med Ukraina-krigen.

– Vi ser store sprekker i den russiske propagandaen, sier hun, samtidig som hun understreker at mye fremdeles er usikkert om hva som nå skjer i Russland.

– Vi analyser dette grundig fordi situasjonen medfører risikoer som vi ennå ikke er i stand til å vurdere per nå.

Russland viser at Sjojgu fortsatt er sjef

Mandag søker Russland å raskt komme tilbake til normal hverdag. I Moskva ble alle tiltak opphevet i morgentimene, og landets sikkerhetsmyndigheter melder at situasjonen er stabil.

Mandag offentliggjorde Russland et videoklipp som viser Sergej Sjojgu på besøk hos russiske soldater i Russland. Det statlige nyhetsbyrået RIA gjør tydelig at Sjojgu fortsatt er den øverste lederen for militæret.

Det er ikke uavhengig bekreftet at bildene er filmet etter helgens opprør. Nyhetsbyrået DPA skriver at russiske militærbloggere tviler på at klippene er filmet etter opprøret.

Ifølge Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin var målet med opprøret å styrte forsvarsminister Sjojgu og forsvarssjef Valerij Gerasimov.