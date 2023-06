SOHR: Minst 13 drept i russisk flyangrep i Syria

Minst ni sivile, blant dem to barn, er blant de drepte i søndagens angrep. De fleste ble drept i et flyangrep mot et frukt- og grønnsakmarked i Jisr al-Shugur i Idlib-provinsen, ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

– Disse russiske angrepene er de dødeligste i Syria hittil i år og utgjør en massakre, sier SOHR-direktør Rami Abdulrahman.

SOHR sier de russiske styrkene, som kjemper på president Bashar al-Assads side I Syria, svarte på droneangrep som den siste uka har krevd fire sivile liv.

Mange såret

Ifølge sivilforsvarsgruppen De hvite hjelmene, som opererer i opprørskontrollerte områder i Syria, ble over 30 mennesker såret i angrepet. Tallet på døde kan derfor komme til å stige, advarer de.

– Vi hører at kritisk sårede dør etter å ha ankommet sykehuset, sier en talsmann for gruppen.

– Dette var et målrettet angrep mot det største grønnsakmarkedet der bønder fra hele Nord-Syria samles, sier talsmannen Ahmad Yaziji.

Saad Fato, en 35 år gammel arbeider som overlevde angrepet, forteller at han bisto i redningsarbeidet etter angrepet.

– Russiske granater regnet over oss. Det er ubeskrivelig, synet av drepte og sårede, forteller han til nyhetsbyrået AFP med hender som fortsatt er dekket av blod.

– Angrep terrorister

Syrias forsvarsdepartement sier i en uttalelse søndag kveld at deres væpnede styrker samarbeidet med det russiske flyvåpenet for å gjengjelde angrep som de siste par dagene har krevd sivile liv i provinsene Hama og Latakia.

Operasjonen var rettet mot «terrorist-stillinger» i Idlib, og titalls personer ble drept, ifølge det statlige nyhetsbyrået Sana. I tillegg ble våpenlagre og droner ødelagt i angrepene, melder Sana.

Det nordvestlige Syria kontrolleres i stor grad av opprørere fra gruppen Hayat Tahrir al Sham, samt tyrkisk-støttede opprørere.

Assads styrker har med russisk støtte gjenerobret store områder fra opprørerne.