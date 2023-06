Granskingen av Titan-forliset er i gang

– Vårt mandat er å finne ut hva som skjedde og hvorfor, slik at vi kan finne ut hva som må endres for å redusere muligheten eller risikoen for at slike ting skjer igjen, sier lederen for havarikommisjonen, Kathy Fox.

Etterforskere fra havarikommisjonen gikk lørdag om bord på Polar Price, overflateskipet til ubåten Titan som imploderte på en tur til vraket av Titanic i Nord-Atlanteren.

Polar Price er registrert i Canada, og ligger nå til kai i St. Johns i regionen Newfoundland.

– Vi vet at alle vil ha svar, spesielt familiene og offentligheten, sier Fox.

Granskingen kan komme til å ta så lang tid som mellom 18 måneder og to år.

Politiet i Canada undersøker samtidig om det har skjedd et lovbrudd i forbindelse med forliset.