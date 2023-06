Dette vet vi om utviklingen i Russland

* President Vladimir Putins talsmann opplyste like før midnatt at en avtale med Wagner-gruppen er inngått etter mekling fra Belarus' president.

* Verken leiesoldatene eller Wagner-gruppens leder Jevgenij Prigozjin skal straffeforfølges, og Prigozjin skal flytte til Belarus, ifølge talsmannen.

* Prigozjin har kunngjort at leiesoldatene trekker seg tilbake til basene sør i Russland og stanser framrykkingen mot Moskva. På det tidspunktet sto de ifølge ham 20 mil sør for Moskva.

* Ordren om tilbaketrekning skjedde etter at Wagner-gruppen hadde tatt seg inn i Lipetsk, rundt 40 mil sør for Moskva.

* Russiske styrker etablerte maskingeværstillinger rett sør for Moskva for å møte leiesoldater fra Wagner-gruppen, ifølge avisen Vedomosti.

* Moskvas ordfører ba byens innbyggere om å holde seg i ro og kunngjorde at mandag blir fridag for alle på grunn av den urolige situasjonen.

* Prigozjin hevdet å ha tatt kontroll over alle militære anlegg i byen Rostov-na-Donu, rundt 1100 kilometer sør for Moskva, uten å løsne skudd. Sent lørdag kveld startet Wagner-gruppen tilbaketrekningen fra Rostov.

* Putin omtalte i en TV-tale Wagner-sjefen som en forræder som har forledet sine soldater og sa at russiske sikkerhetsstyrker har fått vide fullmakter til å stanse dem.

* Det er ifølge UD litt over 100 nordmenn i Russland nå. UD fraråder reiser til landet og ber norske borgere om å holde seg i ro og følge instrukser fra lokale myndigheter.