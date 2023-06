President Vladimir Putins talsperson Dmitrij Peskov bekreftet sent lørdag kveld at Belarus' president Aleksandr Lukasjenko tilbød seg å mekle fram en avtale med Prigozjin. Putin takket ja fordi Lukasjenko og Wagner-gruppens leder har kjent hverandre personlig i 20 år.

Avtalen innebærer ifølge Peskov at straffesaken mot Wagner-leder Prigozjin, som lørdag sto i spissen for et væpnet opprør mot russiske myndigheter, henlegges. Prigozjin skal dessuten flytte til Belarus, ifølge Peskov.

Wagner-krigere som ikke deltok i «marsjen» mot Moskva, skal signere kontrakt med det russiske forsvarsdepartementet. Videre vil Wagner-soldatene som marsjerte mot Moskva, ikke bli straffeforfulgt, ifølge Peskov.

– Å unngå blodsutgytelse var viktigere enn å straffe folk, sier han.

Kreml beskriver lørdagens hendelser som tragiske, og Peskov legger til at han ikke vet hvor Prigozjin befinner seg nå.

Prigozjin sendte tidligere lørdag en kolonne med leiesoldater til Moskva, tilsynelatende i et forsøk på å styrte forsvarsledelsen. Ifølge Prigozjin sto soldatene fra hans private hær 20 mil fra hovedstaden da han beordret dem til å snu for å unngå at russisk blod ble spilt.