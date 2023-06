– Noen mener at dette er et opprør, og at det blir et kupp først hvis Prigozjin klarer å ta Moskva. Men det er ordkløveri, sier Carolina Vendil Pallin, forskningsleder ved det svenske Totalförsvarets forskningsinstitutt (FOI).

– Det oppsiktsvekkende er at den lojale styrken, Wagner, nå vender seg mot Putin. Det er den politiske ledelsen som har skapt Wagner-gruppen, påpeker hun overfor nyhetsbyrået TT.

Prigozjin mot Sjojgu

Konflikten startet med motsetninger mellom leiesoldatgruppens leder Jevgenij Prigozjin og Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu.

Men konflikten har med tiden blitt trappet opp, og nå har Prigozjin manet alle russere til å følge Wagner-gruppens kamp mot landets militære ledelse, tilsynelatende tatt kontroll over militære anlegg i de russiske byene Rostov-na-Donu og Voronezj, og de skal også ha skutt ned et russisk kamphelikopter.

President Vladimir Putin snakker på sin side om høyforræderi mot landet og lover å knuse opprøret med jernhånd.

I direkte konflikt

Den russiske sikkerhetstjenesten FSB har startet etterforskning av Prigozjin for hans oppfordring til væpnet opprør.

– Fra at Prigozjin var svært nøye med å ikke kritisere Putin personlig og heller ikke FSB, så har han i praksis havnet i direkte konflikt med dem begge, påpeker Vendil Pallin.

Utviklingen framover er vanskelig å bedømme. Men det som er klart, er at Putins stilling er svekket, ifølge Pallin.

– Han har i sin tid godkjent Wagner-gruppen, og det faktum at de har vendt seg mot ham, svekker hans stilling, sier hun.

Kritiske militærbloggere

Putin satt nylig sammen med flere militærpatriotiske bloggere, viste fram tall og snakket om hvor bra han mener det går i krigen i Ukraina. Men møtet fikk motsatt effekt ettersom andre militærbloggere kritiserte Putin og hevdet at han ikke har noen oversikt over utviklingen.

– Deretter hadde Putin et møte med den innerste kretsen av sikkerhetsrådet som jeg mener handlet om å minimere skadene, å få formidlet et budskap om at han har kontroll. Og så hender dette her med Prigozjin bare to dager senere, sier Pallin.

– Et av Putins viktigste grep, som har gjort at alle er lojale og retter seg etter ham, er at han har vært den som avgjør maktkamper og sørger for at det er stabilitet. Men det settes det nå spørsmålstegn ved, fortsetter hun.

– Potensielt enorme konsekvenser

Gudrun Persson, også hun forskningsleder ved FOI, sier det er vanskelig å få oversikt over konsekvensene av Prigozjins opprør.

– Dette er en historisk hendelse med potensielt enorme konsekvenser. Uansett hvordan det kommer til å gå, så kommer Putin til å framstå som svekket, at han har latt det gå så langt, sier hun.

Advarer om borgerkrig

Allerede nå har guvernører blitt tvunget til å bedyre sin lojalitet overfor Putin, og det er innført antiterrorlovgivning i Moskva-området, noe som gir FSB utvidede myndigheter.

– Det i seg selv er utrolig og et kraftig signal. Tidligere har man hatt det langs grenseområdene til Ukraina, og man hadde det i lang tid i Tsjetsjenia etter 1999. Det sier noe at man nå har samme lovgivning i Moskva, understreker Vendil Pallin.