Moskva stålsetter seg for Wagner-angrep

President Vladimir Putin står nå overfor den mest alvorlige trusselen mot sitt regime siden han kom til makten for 23 år siden.

– Dette er et væpnet opprør, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap), som beskriver situasjonen som dramatisk.

Putins talsmann sier presidenten fortsatt er på jobb i Kreml og avviser spekulasjoner om at han skal ha forlatt Moskva. Samtidig oppfordrer ordføreren befolkningen til å holde seg hjemme.

– Situasjonen er vanskelig, og det er erklært et antiterrorregime i den russiske hovedstaden, sier ordfører Sergej Sobjanin og varsler at de fleste av Moskvas innbyggere må ta fri fra jobben mandag.

Her kan du lese mer om situasjonen i Russland!

Se video: Dette er situasjonen

Anklages for skudd mot sivile

Leiesoldater fra Wagner-gruppen skal tidlig lørdag ha tatt kontroll over den russiske millionbyen Rostov-na-Donu før de satte kursen mot Moskva.

Rostov ligger 1100 kilometer fra Moskva, og bilder fra byen viser Wagner-soldater i gatene. Men leiesoldatene har gjennom dagen rykket stadig lenger nordover. Først skal de ha tatt kontroll over militæranlegg i Voronezj halvveis til Moskva, før de fortsatte nordover. I løpet av ettermiddagen hadde de nådd fylket Lipetsk 40 mil sør for hovedstaden, ifølge guvernøren her.

Russiske regjeringsstyrker skal ha skutt mot leiesoldatene fra lufta ved Voronezj. Siden er det ikke kommet meldinger om at Wagner-gruppen har møtt noen betydelig motstand på sin ferd langs hovedveien. Prigozjin har imidlertid anklaget den russiske hæren for å skyte mot sivile mål fra lufta i et forsøk på å hindre fremrykkingen.

Hevder de er 5.000

Det er ikke kjent hvor mange soldater det er i Wagner-kolonnen. En ikke navngitt Reuters-kilde tett på den prorussiske ledelsen i Donetsk i Ukraina hevder det dreier seg om 5.000, og at like mange står i Rostov.

Russiske medier viser bilder av små grupper med politifolk som bemanner maskingeværstillinger i den sørlige utkanten av Moska.

Wagner-gruppens sjef Jevgenij Prigozjin hevder at hans menn kontrollerer alle militære anlegg i Rostov-na-Donu, inkludert de russiske regjeringsstyrkenes hovedkvarter og flyplassen. Ikke et eneste skudd er løsnet, ifølge Prigozjin.

Viktig for Ukraina-krigen

Innbyggerne i Rostov beveget seg lørdag rolig rundt i byen og filmet med mobiltelefonene sine mens Wagner-krigere i pansrede kjøretøy og stridsvogner inntok sine stillinger, rapporterer Reuters.

– Blir det borgerkrig? spurte en kvinne leiesoldatene som har tatt over byen, som er et logistikksenter for hele den russiske invasjonsstyrken i Ukraina.

– Nei, alt kommer til å gå bra, svarte en av krigerne.

I en videomelding på Telegram sa Prigozjin tidlig samme dag at hans soldater ville innta Moskva dersom ikke Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu og forsvarssjef Valerij Gerasimov kommer til Rostov-na-Donu for å møte ham.

Flyangrep

Lørdag formiddag lokal tid opplyste en russisk sikkerhetskilde til Reuters at Wagner-soldater også hadde tatt kontroll over alle militære anlegg i byen Voronezj, som ligger drøyt 500 kilometer sør for Moskva.

Heller ikke dette er bekreftet fra annet hold, men ifølge øyenvitner ble Wagner-styrker i området angrepet av russiske kamphelikoptre.

Guvernøren i Voronezj, Aleksandr Gusev, bekrefter at regjeringsstyrker «gjennomfører operasjoner», men har ikke gitt detaljer ut over dette.

Reuters rapporterer også at de har sett en kolonne med militære kjøretøy fra Wagner-gruppen passere Voronezj på vei nordover.

Det brenner dessuten i et oljelager i byen, men årsaken er ikke kjent.

Vil styrte ledelsen

Russiske spesialstyrker har tatt seg inn i Wagner-gruppens hovedkvarter i St. Petersburg, og bilder viser hvordan inngangspartiet voktes.

President Vladimir Putin gjorde det samtidig klart i en TV-tale at han ikke vil tillate borgerkrig i Russland og at landets regjeringsstyrker har fått vide fullmakter til å slå ned opprøret.

Putin kalte videre Prigozjin en forræder som har ført leiesoldatene under sin kommando bak lyset. Han oppfordret videre Wagner-soldatene til å overgi seg og det russiske folk til å stå sammen mot trusselen.

– Jeg krever at det blir en slutt på disse kriminelle handlingene, sa Putin.

– Jeg vil gjøre alt for å beskytte Russland og landets grunnlov, la han til.

Patrioter

Noen timer senere slo Prigozjin tilbake og sa at han slett ikke er noen forræder.

– Vi er russiske patrioter, sa Prigozjin.

Wagner-sjefen langer ut mot ledelsen i Kreml og sier at landet ikke lenger vil leve med «korrupsjon, løgner og byråkrati». Han avviste også tvert Putins krav om at han selv og leiesoldatene skal overgi seg.

– Ingen kommer til å overgi seg på ordre fra Putin, sa han.

Trusler

Natt til lørdag la Prigozjin ut flere lydmeldinger der han sverget på at Wagner-gruppens 25.000 leiesoldater ville styrte den russiske militærledelsen.

Videre truet han med at de vil «knuse alle» som forsøker å stanse dem og at de er villige til å ofre livet i kamp mot de russiske regjeringsstyrkene.

– Vi dør for det russiske folk, sa han.

Prigozjin hevdet også at Wagner-soldatene hadde skutt ned et russisk militærhelikopter. Dette er ikke bekreftet av andre kilder.

Antiterrortiltak

Russiske myndigheter har innført strenge sikkerhetstiltak i Moskva som følge av truslene fra Prigozjin.

– For å hindre mulige terrorhandlinger i Moskva og Moskva-regionen er det innført et anti-terrorregime, heter det i en kunngjøring fra den russiske anti-terrorkomiteen.

Pansrede kjøretøy patruljerer i Moskvas gater, og også ved nasjonalforsamlingen kunne det sees militære kjøretøy.

Moskva-guvernør Andrej Vorobjov har lagt ned forbud mot alle store offentlige arrangementer både utendørs og ved skoler og universiteter fram til 1. juli. Forbudet gjelder ikke selve byen, men omkringliggende områder.

Ifølge NetBlocks, som overvåker tilgangen til internett i verden, er det også innført restriksjoner på dette. Mange russiske brukere var i morgentimene blokkert fra å benytte nettsteder som Google.

Kraftige anklager

Fredag kom Prigozjin med voldsomme utfall mot ledelsen i Moskva og anklaget dem blant annet for å ha beordret angrep mot hans menn. Det er ikke bekreftet at slike angrep har funnet sted.

Prigozjin varslet også at hans soldater ville «marsjere for rettferdighet», men understreket at de ikke planla noe statskupp.

Det russiske forsvarsdepartementets svar var at Prigozjins anklager «ikke er i samsvar med virkeligheten og kalte det «en provokasjon».

Den russiske sikkerhetstjenesten FSB har nå åpnet sak mot Prigozjin for å ha oppfordret til væpnet opprør. De oppfordrer Wagner-soldater til å pågripe ham, ifølge en uttalelse som ble gjengitt av russiske nyhetsbyråer.